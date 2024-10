Oasport.it - F1, Max Verstappen rinasce e si prende la pole della Sprint Race davanti a Russell, Norris 4° tra le due Ferrari

(Di sabato 19 ottobre 2024) La zampata del campione. Max, contro tutto e tutti, ha messo a segno il miglior tempo nellaQualifying del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) abbiamo assistito ad una qualifica in cui è successo davvero di tutto. Il portacolori del team Red Bull ha stampato il giro più veloce (1:32.833) proprio in extremis, mettendosi alle spalle le difficoltà di queste ultime gare, superando di un soffio (+0.012) George(Mercedes) che pensava ormai di avere in mano la partenza al palo.