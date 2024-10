Eterno Visionario, recensione RoFF19: il Luigi Pirandello di Placido, tra teatro e amore perduto (Di sabato 19 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione di Eterno Visionario, il nuovo film di Michele Placido che racconta gli ultimi anni di Luigi Pirandello tra pubblico e privato: Fabrizio Bentivoglio è una maschera di dolore e rimpianto in un’elegia dell’arte che rifugge l’agiografia Prima Caravaggio, ora Pirandello secondo Michele Placido. Al RoFF19 è arrivato Eterno Visionario, un semi-biopic dedicato alla figura umana, intellettuale e artistica del grande scrittore e autore teatrale siciliano, premio Nobel per la letteratura nel 1934. Fabrizio Bentivoglio evita il mimetismo totale, rinunciando anche quasi sempre alla parlata siciliana, e ci regala invece una personalità frammentaria e complessa, tra pulsione irrefrenabile per il teatro e rimpianto per la vita, tra genio artistico e mediocrità umana. Eterno Visionario – Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi (foto di F. .com - Eterno Visionario, recensione RoFF19: il Luigi Pirandello di Placido, tra teatro e amore perduto Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi, il nuovo film di Micheleche racconta gli ultimi anni ditra pubblico e privato: Fabrizio Bentivoglio è una maschera di dolore e rimpianto in un’elegia dell’arte che rifugge l’agiografia Prima Caravaggio, orasecondo Michele. Alè arrivato, un semi-biopic dedicato alla figura umana, intellettuale e artistica del grande scrittore e autore teatrale siciliano, premio Nobel per la letteratura nel 1934. Fabrizio Bentivoglio evita il mimetismo totale, rinunciando anche quasi sempre alla parlata siciliana, e ci regala invece una personalità frammentaria e complessa, tra pulsione irrefrenabile per ile rimpianto per la vita, tra genio artistico e mediocrità umana.– Fabrizio Bentivoglio e Valeria Bruni Tedeschi (foto di F.

L’Eterno Visionario - Michele Placido presenta un “Pirandello inedito” - E mi ha permesso di capire come la follia ci spaventi, perché credo che in qualche modo sia uno specchio di quello che siamo, un po’ deformante, ma è quello che siamo. Perché quando hai la possibilità del verbo puoi in qualche modo aiutarti, ma quando interpreti qualcuno che vive nell’ombra, risulta più complicato scoprire quando uscire fuori. (Velvetmag.it)

Eterno visionario - la recensione del film su Luigi Pirandello interpretato da Fabrizio Bentivoglio - Fabrizio Bentivoglio, diretto da Michele Placido, interpreta in Eterno Visionario un Luigi Pirandello che ripercorre la sua vita e la sua arte, lì dove il confine è sfumato. La nostra recensione del film presentato alla Festa del Cinema di Roma. (Comingsoon.it)

Eterno Visionario : recensione del film di Michele Placido – #RoFF19 - Pirandello è in viaggio per Stoccolma con Saul Colin, suo agente letterario, per la consegna del Premio Nobel per la letteratura. È da qui parte Placido, per dare vita a una pellicola in cui cerca di svelare una figura tanto affascinante quanto complessa. Si toccano diversi momenti della sua vita: la difficile relazione con la moglie internata, il rapporto con i figli e quell’incomunicabilità ... (Cinefilos.it)