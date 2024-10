Basket, Napoli ancora fermo al palo: Cremona passa al PalaBarbuto (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Napoli Basket resta fermo a quota 0. Gli azzurri collezionano la quarta sconfitta di fila nelle prime quattro giornate, ma questa è più pesante di tutte. Un ko interno contro una diretta concorrente per la salvezza contro Cremona pesa come un macigno sulla classifica e sul morale della squadra Napolitoday.it - Basket, Napoli ancora fermo al palo: Cremona passa al PalaBarbuto Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilrestaa quota 0. Gli azzurri collezionano la quarta sconfitta di fila nelle prime quattro giornate, ma questa è più pesante di tutte. Un ko interno contro una diretta concorrente per la salvezza contropesa come un macigno sulla classifica e sul morale della squadra

Basket - Serie A : colpi esterni per Trapani e Cremona - Varese e Napoli sempre più in basso - Eppure i campani avevano provato la fuga nel finale di terzo parziale, chiuso con un rassicurante +8 sul 65-57. Nell’anticipo delle 19. Ma Trapani si rianima sulla spinta di Petrucelli (20) e Yeboah, e negli ultimi minuti sono Robinson e Galloway ha dare la spinta decisiva, con la Openjobmetis condannata al quarto ko in fila. (Oasport.it)

Napoli Basket si scioglie nel 4° quarto : Jones inarrestabile dall’arco - vince Cremona - Jones fa ancora male dall’arco in uscita da blocco: ha la mano caldissima. Si sveglia anche Copeland con una tripla senza ritmo, poi Manning fa esplodere il palazzetto con una schiacciata in contropiede. Tanti errori da una parte e dall’altra, ma nel cuore del terzo quarto Napoli gestisce male alcuni possessi. (Spazionapoli.it)

LIVE – Napoli-Cremona 81-87 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - . COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 NAPOLI-CREMONA__________________________________________ FINE QUARTO QUARTO 40? – Tornano sotto i padroni di casa, ma mancano 30 secondi. (Sportface.it)