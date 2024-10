Spettacolo.periodicodaily.com - “ANTIDOTO” è il nuovo singolo di LENÙ

(Di sabato 19 ottobre 2024) “” è ildiche esplora il dolore e la resilienza nell’amore, descrivendo la libertà emotiva in un viaggio musicale tra il dolore dell’amore finito e la ricerca della felicità. Scopro “”, IldiA partire da venerdì 18 ottobre 2024, il” diè in rotazione radiofonica. Questo brano è già disponibile sulle piattaforme digitali dal 11 ottobre, suscitando grande attesa tra i fan. Un Messaggio di Riflessione sull’Amore Finito “” esplora il tema di un amore che, seppur terminato da tempo, continua a lasciare un segno profondo. Nel testo,affronta il dolore e la rabbia che molti di noi provano quando nutriamo speranze per qualcosa che non esiste più.