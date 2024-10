? Schedina Eredivisie: 5 Gare del 19 Ottobre 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 5 Gare di Eredivisie, il massimo campionato olandese, in programma il 19 Ottobre 2024. Abbiamo selezionato i migliori pronostici per aiutarti a creare una Schedina vincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 16:30 Sparta – Almere City 1 1.55 18:45 AZ – PSV Squadra ospite vince almeno un tempo 1.42 20:00 Waalwijk – Twente Multigol 2-4 squadra ospite 1.57 20:00 Nijmegen – Heerenveen Gol 1.55 21:00 Go Ahead Eagles – Feyenoord Combo X2 + Over 1,5 1.42 Confronto Quote per la Schedina Bookmaker Quota Totale Betsson 7.91 AdmiralBet 7.75 Better Lottomatica 7.59 Analisi delle Partite Sparta – Almere City Pronostico: 1 Quota: 1.55 Analisi: Lo Sparta è in ottima forma e gioca in casa contro l’Almere City, una squadra che sta lottando in fondo alla classifica. Pronosticipremium.com - ? Schedina Eredivisie: 5 Gare del 19 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 5di, il massimo campionato olandese, in programma il 19. Abbiamo selezionato i migliori pronostici per aiutarti a creare unavincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 16:30 Sparta – Almere City 1 1.55 18:45 AZ – PSV Squadra ospite vince almeno un tempo 1.42 20:00 Waalwijk – Twente Multigol 2-4 squadra ospite 1.57 20:00 Nijmegen – Heerenveen Gol 1.55 21:00 Go Ahead Eagles – Feyenoord Combo X2 + Over 1,5 1.42 Confronto Quote per laBookmaker Quota Totale Betsson 7.91 AdmiralBet 7.75 Better Lottomatica 7.59 Analisi delle Partite Sparta – Almere City Pronostico: 1 Quota: 1.55 Analisi: Lo Sparta è in ottima forma e gioca in casa contro l’Almere City, una squadra che sta lottando in fondo alla classifica.

