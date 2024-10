Volley femminile, è già big match alla terza giornata di A1: Milano-Novara per spiccare il volo! Bergamo per il tris (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ la prima sfida tra le “big four” del campionato e arriva presto, già alla terza di campionato (che per qualcuno è la quarta ma poco importa). Domenica alle 16.00 all’Allianz Clud la Numia Milano alla terza sfida consecutiva in casa di una strana settimana, prosegue il suo tour de force (dopo aver battuto Pinerolo, Roma e Chieri, tutte squadre da play-off lo scorso anno) affrontando la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi. Le milanesi sono in vetta alla classifica con tre vittorie, nonostante l’assenza prolungata di Paola Egonu, mentre Novara è caduta nella rete di Chieri domenica scorsa dopo il bell’esordio con Pinerolo, e vorrebbe evitare la seconda sconfitta consecutiva che la costringerebbe da subito a una mini-rincorsa. Oasport.it - Volley femminile, è già big match alla terza giornata di A1: Milano-Novara per spiccare il volo! Bergamo per il tris Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ la prima sfida tra le “big four” del campionato e arriva presto, giàdi campionato (che per qualcuno è la quarta ma poco importa). Domenica alle 16.00 all’Allianz Clud la Numiasfida consecutiva in casa di una strana settimana, prosegue il suo tour de force (dopo aver battuto Pinerolo, Roma e Chieri, tutte squadre da play-off lo scorso anno) affrontando la Igor Gorgonzoladi Lorenzo Bernardi. Le milanesi sono in vettaclassifica con tre vittorie, nonostante l’assenza prolungata di Paola Egonu, mentreè caduta nella rete di Chieri domenica scorsa dopo il bell’esordio con Pinerolo, e vorrebbe evitare la seconda sconfitta consecutiva che la costringerebbe da subito a una mini-rincorsa.

