Trovata morta bruciata Silvia Nowak, la donna tedesca scomparsa in Cilento

Tragica svolta nella vicenda: Silvia Nowak, 53 anni, è stata Trovata morta bruciata ad Ogliastro Marina. La donna era scomparsa tre giorni fa dalla sua abitazione.

Castellabate - donna trovata morta con bruciature sul corpo : era scomparsa da tre giorni

È stata trovata senza vita a Castellabate, non molto distante dalla casa in cui viveva con il marito, Silvia Nowak, la 53enne di nazionalità tedesca di cui non si avevano...

Ogliastro Marina - trovata morta la 53enne tedesca scomparsa

Si ipotizza che la donna sia stata uccisa, ma saranno gli esami autoptici e ulteriori indagini a chiarire i dettagli della vicenda. La scomparsa Lo scorso martedì pomeriggio, una turista 53enne di nazionalità tedesca, era scomparsa da Ogliastro Marina, frazione di Castellabate.

