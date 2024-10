Torino, stalker si avvicina alla casa della madre ma il braccialetto elettronico non suona (Di venerdì 18 ottobre 2024) Secondo lui la sera dell’8 ottobre si era avvicinato alla casa della madre in una via di Torino perché aveva bisogno di vestiti essendo senza fissa dimora. Il pm Dionigi Tibone sospetta invece che si fosse appostato sotto l’abitazione per estorcere del denaro all’anziana. La verità sarà appurata in tribunale, ma c’è una prima certezza: il braccialetto elettronico che aveva alla caviglia non aveva suonato. Come riporta La Stampa, il 40enne, dipendente dal crack, era stato sottoposto a tale misura dal gip dopo che ad agosto aveva disposto il divieto di avvicinamento alla donna. Aveva perseguitato la madre per ottenere dei soldi per comprare la droga. Il caso I militari hanno trascritto la testimonianza della madre dell’accusato: alle 19:50 aveva notato, mentre era in casa, il figlio appostato fuori dal palazzo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Secondo lui la sera dell’8 ottobre si eratoin una via diperché aveva bisogno di vestiti essendo senza fissa dimora. Il pm Dionigi Tibone sospetta invece che si fosse appostato sotto l’abitazione per estorcere del denaro all’anziana. La verità sarà appurata in tribunale, ma c’è una prima certezza: ilche avevacaviglia non avevato. Come riporta La Stampa, il 40enne, dipendente dal crack, era stato sottoposto a tale misura dal gip dopo che ad agosto aveva disposto il divieto dimentodonna. Aveva perseguitato laper ottenere dei soldi per comprare la droga. Il caso I militari hanno trascritto la testimonianzadell’accusato: alle 19:50 aveva notato, mentre era in, il figlio appostato fuori dal palazzo.

