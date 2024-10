Spara in testa alla moglie e poi si suicida. Lei è grave (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Spara alla moglie in un parcheggio di un supermercato e poi si uccide. È accaduto oggi a San Severo, nel Foggiano. La donna è in condizioni disperate. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno cercando di verificare il movente del gesto. L'uomo è un agente della polizia penitenziaria, in pensione. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo ha atteso la donna uscire dal supermercato, si è avvicinato e le ha Sparato alcuni colpi di pistola alla testa. Poi ha raggiunto la sua automobile parcheggiata nei pressi del supermercato e una volta dentro si è ucciso con la stessa pistola. Agi.it - Spara in testa alla moglie e poi si suicida. Lei è grave Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI -in un parcheggio di un supermercato e poi si uccide. È accaduto oggi a San Severo, nel Foggiano. La donna è in condizioni disperate. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno cercando di verificare il movente del gesto. L'uomo è un agente della polizia penitenziaria, in pensione. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo ha atteso la donna uscire dal supermercato, si è avvicinato e le hato alcuni colpi di pistola. Poi ha raggiunto la sua automobile parcheggiata nei pressi del supermercato e una volta dentro si è ucciso con la stessa pistola.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poliziotto in pensione spara e uccide la moglie - poi si suicida fuori dal supermercato «Una tragedia annunciata» - Tragedia nel Foggiano. Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo e si è tolto la vita con la stessa arma. L'episodio è avvenuto a via... (Leggo.it)

Poliziotto in pensione spara alla moglie e si suicida fuori dal supermercato - Tragedia nel Foggiano. Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo e si è tolto la vita con la stessa arma. L'episodio è avvenuto a via... (Leggo.it)

San Severo - uomo spara alla moglie nel parcheggio di un supermercato e si uccide - L’uomo, un’ex guardia carceraria, è invece morto sul colpo. Articolo completo: San Severo, uomo spara alla moglie nel parcheggio di un supermercato e si uccide dal blog Lettera43 . Tragedia a San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo ha sparato alla moglie nei pressi del parcheggio di un supermercato per poi togliersi la vita con la stessa arma. (Lettera43.it)