Sogei, chiesto il carcere per Paolino Iorio: 100mila euro nell'armadio e telecamere manomesse (Di venerdì 18 ottobre 2024) La procura di Roma chiede il carcere per Paolino lorio, ex direttore generale di Sogei attualmente agli arresti domiciliari con l'imprenditore Massimo Rossi, Ceo delle società Italware e Itd Solution, entrambi accusati di corruzione. Iorio è stato arrestato in flagrante martedì 15 ottobre mentre Europa.today.it - Sogei, chiesto il carcere per Paolino Iorio: 100mila euro nell'armadio e telecamere manomesse Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La procura di Roma chiede ilperlorio, ex direttore generale diattualmente agli arresti domiciliari con l'imprenditore Massimo Rossi, Ceo delle società Italware e Itd Solution, entrambi accusati di corruzione.è stato arrestato in flagrante martedì 15 ottobre mentre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Inchiesta Sogei - Pm Roma chiede carcere per ex dg Paolino Iorio - Legali ex dg Iorio: “Si trattava di consulenze” “L’Ing. lorio in Sogei. Così in una nota gli avvocati difensori di Paolino Iorio, l’ex dg di Sogei, arrestato per corruzione che avrebbe intascato una tangente dal manager di Olidata, Massimiliano Rossi. lorio per favorire o anche semplicemente per agevolare le società del Sig. (Lapresse.it)