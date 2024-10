Settebello, il ct Campagna sulla squalifica: «Giusta, ma non siamo dei violenti» (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sconfitta contro l’Ungheria ai quarti di finale dell’Olimpiade di Parigi scatenò una forte reazione della squadra maschile di pallanuoto italiana, sfociata in una squalifica di sei mesi comminata il 17 ottobre. Durante il match, una serie di decisioni arbitrali contestate provocarono la rabbia azzurra: dall’espulsione di Condemi, a un gol fino un rigore concesso ai magiari che condannò l’Italia all’eliminazione. Nel dopo partita, secondo quanto ricostruito dall’Aquatic Sports Integrity Unit, gli azzurri avrebbero aggredito, fisicamente e verbalmente, gli arbitri nel parcheggio del palazzetto. squalifica di sei mesi e multa di 100 mila dollari. Lo stop impedirà alla Nazionale di partecipare alla World Cup, ma gli azzurri potranno competere ai Mondiali del 2025 a Singapore. Lettera43.it - Settebello, il ct Campagna sulla squalifica: «Giusta, ma non siamo dei violenti» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La sconfitta contro l’Ungheria ai quarti di finale dell’Olimpiade di Parigi scatenò una forte reazione della squadra maschile di pallanuoto italiana, sfociata in unadi sei mesi comminata il 17 ottobre. Durante il match, una serie di decisioni arbitrali contestate provocarono la rabbia azzurra: dall’espulsione di Condemi, a un gol fino un rigore concesso ai magiari che condannò l’Italia all’eliminazione. Nel dopo partita, secondo quanto ricostruito dall’Aquatic Sports Integrity Unit, gli azzurri avrebbero aggredito, fisicamente e verbalmente, gli arbitri nel parcheggio del palazzetto.di sei mesi e multa di 100 mila dollari. Lo stop impedirà alla Nazionale di partecipare alla World Cup, ma gli azzurri potranno competere ai Mondiali del 2025 a Singapore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settebello - multa e squalifica per la protesta a Parigi 2024 : parla Campagna - Squalifica di 6 mesi e multa di 50.000 euro per il Settebello per i fatti di Parigi 2024, con Campagna che smentisce aggressioni fisiche ai direttori di gara L'articolo Settebello, multa e squalifica per la protesta a Parigi 2024: parla Campagna proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Caso Settebello : cosa è successo? I motivi della squalifica degli azzurri - Stando a quello che si legge nella sentenza emergono altri retroscena. Il giocatore non è stato squalificato per le partite successive, ovvero le semifinali e finali per il quinto/settimo posto. Inizialmente, i ricorsi presentati dalla Federnuoto nelle 36 ore successive alla partita, seppur respinti, avevano portato all’ammissione della mancanza di violenza e intenzionalità nell’azione di ... (361magazine.com)

Settebello - dagli insulti agli spintoni contro un giudice donna : cosa c’è dietro la squalifica di 6 mesi - Quella sera, alcuni giocatori del Settebello e l’allenatore Sandro Campagna aggredirono fisicamente e verbalmente il corpo arbitrale nel parcheggio, mentre l’autobus italiano si preparava al ritorno al villaggio olimpico. 000 dollari, di cui 50. Non bastasse, “a completare un quadro già non edificante ci sono l’aggressione verbale a un ufficiale di gara donna che è stata anche spintonata, e la ... (Sportface.it)