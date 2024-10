Riky torna alla musica dopo due anni: le nuove emozionanti parole (Di venerdì 18 ottobre 2024) A due anni di distanza dalla sua ultima release, Riki torna sulla scena musicale pubblicando un nuovo singolo. Quanto sei bella, questo il titolo del nuovo brano, sancisce una veste nuova per l’artista: più matura, autentica e sincera. Il brano anticipa l’uscita di un nuovo album che sarà disponibile nella primavera del 2025. Riki, il ritorno alla musica con “Quanto sei bella” Grande entusiasmo per i fan di Riki che, dopo averlo visto scalare le classifiche grazie anche alla sua partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, possono finalmente tornare ad ascoltarlo in un nuovo bellissimo pezzo. Classe 1992, nel 2017 è stato l’artista più venduto dell’anno. Il suo primo album, Perdo le parole, ha ottenuto tre dischi di platino, portandolo a un successo invidiabile. Dilei.it - Riky torna alla musica dopo due anni: le nuove emozionanti parole Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A duedi distanza dsua ultima release, Rikisulla scenale pubblicando un nuovo singolo. Quanto sei bella, questo il titolo del nuovo brano, sancisce una veste nuova per l’artista: più matura, autentica e sincera. Il brano anticipa l’uscita di un nuovo album che sarà disponibile nella primavera del 2025. Riki, il ritornocon “Quanto sei bella” Grande entusiasmo per i fan di Riki che,averlo visto scalare le classifiche grazie anchesua partecipazione ad Amici, il talent di Maria De Filippi, possono finalmentere ad ascoltarlo in un nuovo bellissimo pezzo. Classe 1992, nel 2017 è stato l’artista più venduto dell’anno. Il suo primo album, Perdo le, ha ottenuto tre dischi di platino, portandolo a un successo invidiabile.

