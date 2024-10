Ottobre Rosa yoga itinerante nel centro storico del Circeo

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) San Felice, 182024 – L’Associazione Pro Loco e Comune di San Feliceimpegnati per la prevenzione: appuntamento il 20 settembre, a partire dalle ore 11:00, con una giornata incentrata sul tema della prevenzione in relazione al tumore al seno. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività svolte in tutta Italia per l’, il mese dedicato alla prevenzione, tra cui rientra anche l’attività simbolica di illuminare diun monumento cui il Comune di San Felice, in collaborazione con la Pro Loco, ha aderito su invito della Lilth di Latina “colorando” dila Torre dei Templari.