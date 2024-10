Mafia al Borgo, confiscati i beni del boss Ciresi: "Patrimoni accumulati con attività illecite ed estorsioni" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sequestrati e confiscati i beni a due persone coinvolte nelle operazioni antiMafia Panta Rei e Bivio. I carabinieri hanno eseguito tra Palermo e Carini due provvedimenti emessi dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale nei confronti di Girolamo Ciresi, 76 anni, ritenuto affiliato al Palermotoday.it - Mafia al Borgo, confiscati i beni del boss Ciresi: "Patrimoni accumulati con attività illecite ed estorsioni" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sequestrati ea due persone coinvolte nelle operazioni antiPanta Rei e Bivio. I carabinieri hanno eseguito tra Palermo e Carini due provvedimenti emessi dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale nei confronti di Girolamo, 76 anni, ritenuto affiliato al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non paga l’Iva per 2 - 5 milioni - confiscati beni ad un imprenditore - Le fiamme gialle del comando provinciale di Piacenza, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca di beni, per un importo di oltre mezzo milione di euro, nei confronti di un imprenditore piacentino, condannato per evasione fiscale, in... (Ilpiacenza.it)

Terzo Forum espositivo beni confiscati - la Presidente Covelli : “Codice Antimafia uno strumento potente” - . Si può distinguere un piano giurisdizionale, in cui è rilevante il procedimento del controllo giudiziario, “una sorta di messa alla prova aziendale” e un piano amministrativo, con particolare riguardo alle numerose interdittive antimafia emesse dal Prefetto. La Presidente ha quindi concluso evidenziando “l’importanza di una costante e proficua interlocuzione tra tutti i soggetti ... (Anteprima24.it)

Ndrangheta ai Castelli Romani : confiscati beni - immobili e zanne d’elefante per 3 milioni di euro - Immobili e zanne di elefante per oltre 3 milioni di euro: è quanto confiscato nel blitz della polizia ai Castelli Romani oggi. Coinvolti il consuocero di Rocco Molè e un usuraio della Banda della Magliana.Continua a leggere . (Fanpage.it)