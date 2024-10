“Liam Payne scaricato dalla casa discografica”, il retroscena sulla carriera del cantante prima della morte (Di venerdì 18 ottobre 2024) A ventiquattro ore dalla tragica morte di Liam Payne, emergono nuovi dettagli sugli ultimi giorni del cantante. Secondo il Daily Mail il contratto discografico del cantante sarebbe stato rescisso dalla Universal Music solo pochi giorni fa. Fanpage.it - “Liam Payne scaricato dalla casa discografica”, il retroscena sulla carriera del cantante prima della morte Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A ventiquattro oretragicadi Liam, emergono nuovi dettagli sugli ultimi giorni del. Secondo il Daily Mail il contratto discografico delsarebbe stato rescissoUniversal Music solo pochi giorni fa.

Liam Payne - gli agenti di polizia argentini : “Non è stato un incidente”. Ecco cosa sarebbe accaduto la notte in cui il cantante ha perso la vita - In particolare, a rivelarsi fatali sono state le ferite riportate alla testa, come si legge nel rapporto stilato dal sistema di emergenza medico di Buenos Aires “Le ferite alla testa della popstar sono state decisive per il decesso”. Gli agenti hanno trovato sostanze e alcol nella stanza. . Al momento le indagini stanno proseguendo per cercare di ricostruire ciò che è accaduto nelle ultime ... (Isaechia.it)

“Liam Payne è morto per una crisi psicotica per abuso di droghe” : parlano i testimoni dell’hotel dove il cantante si è buttato dal terzo piano - Infatti. Il risultato preliminare dell’autopsia ha confermato che Payne è morto per i “politraumatismi” e le “emorragie interne ed esterne” compatibili con la caduta senza aver fatto alcun tentativo di proteggersi e, per questo, si ritiene sia caduto in uno “stato di incoscienza”. Lì, continua la testimone, “una collega ha parlato con una massaggiatrice dell’hotel che le ha detto che c’era un ... (Ilfattoquotidiano.it)

Liam Payne : le autorità confermano la causa della morte del cantante - Le autorità di Buenos Aires hanno rilasciato i primi dettagli della causa della morte di Liam Payne, l'ex membro dei One Direction che ha perso la vita nella giornata di ieri cadendo dal balcone del suo hotel in Argentina. Le …. Le cause della morte Liam Payne ha perso la vita per colpa dei numerosi traumi e per un'emorragia interna ed esterna, quadro clinico legato alla sua caduta dal terzo ... (Movieplayer.it)