L’analista e i due fronti | Israele può intensificare l’operazione in Libano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 – Un movimento, Hamas, in crisi, ma ben lungi da essere dato per finito. Un leader, Benjamin Netanyahu, le cui mosse sono imprevedibili, potrebbe avere l’ultima occasione utile per riportare a casa i 101 ostaggi ancora nelle mani dell’organizzazione terroristica. Luigi Toninelli, ricercatore Ispi per il Medio Oriente e il Nordafrica, ha spiegato quali scenari possa aprire la morte di Yahya Sinwar. Luigi Toninelli, anche Yahya Sinwar è morto. Cosa succede ora? “Si tratta di una morte dall’alto valore simbolico per. È morto l’ultimo tassello della leadership di Hamas che aveva pianificato gli attacchi del 7 ottobre. Da qui a distruggere Hamas, però ce ne passa. Perché si tratta di un’organizzazione radicata, con un carattere militare, sociale e in qualche modo anche politico”.