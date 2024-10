La curiosità. Vasquez, Ismajli Viti e Gyasi sono gli stacanovisti del campo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni della Nazionale sono ancora 29 i giocatori che non hanno saltato nemmeno un minuto di questa stagione e sette di loro saranno in campo domenica alle 12.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena in Empoli-Napoli. Quattro sono calciatori azzurri. Si tratta del portiere colombiano Vasquez, dei due difensori Ismajli e Viti e dell’esterno destro Gyasi. Quattro elementi a cui finora D’Aversa non ha mai rinunciato e che quasi sicuramente saranno schierati anche nella sfida contro i partenopei. L’unico ancora in forse è il prodotto del vivaio di Monteboro Viti, alle prese con un problema alla schiena che la scorsa settimana lo ha costretto anche a rientrare anzi tempo dal ritiro della Nazionale Under 21. In tal senso saranno decisivi gli ultimi due allenamenti a porte chiuse di oggi e domani. Sport.quotidiano.net - La curiosità. Vasquez, Ismajli Viti e Gyasi sono gli stacanovisti del campo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni della Nazionaleancora 29 i giocatori che non hanno saltato nemmeno un minuto di questa stagione e sette di loro saranno indomenica alle 12.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena in Empoli-Napoli. Quattrocalciatori azzurri. Si tratta del portiere colombiano, dei due difensorie dell’esterno destro. Quattro elementi a cui finora D’Aversa non ha mai rinunciato e che quasi sicuramente saranno schierati anche nella sfida contro i partenopei. L’unico ancora in forse è il prodotto del vivaio di Monteboro, alle prese con un problema alla schiena che la scorsa settimana lo ha costretto anche a rientrare anzi tempo dal ritiro della Nazionale Under 21. In tal senso saranno decisivi gli ultimi due allenamenti a porte chiuse di oggi e domani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Voci di Gaza – “Nel campo di Jabalya gli abitanti sono sotto assedio e non possono scappare. Non ci sono media ma dobbiamo raccontare cosa accade” - La fame non può e non deve essere più usata come un’arma per mettere in ginocchio un intero popolo. “Mentre l’obiettivo di azzerare la fame entro il 2030 resta irraggiungibile – spiega Francesco Petrelli, portavoce e policy advisor per la sicurezza alimentare di Oxfam Italia – lanciamo un appello urgente al Consiglio di sicurezza dell’Onu, affinché chieda conto delle continue violazioni del ... (Ilfattoquotidiano.it)

Manfredi : «Campo largo? Sono un ingegnere e continuo a costruire» - «Io sono un ingengere e gli ingegneri costruiscono ed io cerco sempre di costruire intese ed accordi». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo, a margine di... (Ilmattino.it)

Degrado al Gran Camposanto - il video denuncia di Oteri : "Chi sono i responsabili?" - Ascensore guasto, sporcizia e un'impalcatura "abbandonata" da anni. Queste le condizioni di uno degli edifici multipiano del Gran Camposanto. Lo denuncia con un video il consigliere Cosimo Oteri che lancia un appello all'amministrazione comunale affinchè intervenga a risolvere il problema... (Messinatoday.it)