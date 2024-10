"Kamala Harris non c'è, davvero irrispettoso": Trump indignato alla cena di Al Smith (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kamala Harris non ha partecipato alla cena annuale di Al Smith, tradizionale ricevimento di beneficenza per le opere caritatevoli cattoliche, rompendo la tradizione presidenziale. La vicepresidente Usa è apparsa solo in un video. All'evento era presente Donald Trump che ha attaccato la rivale democratica: "davvero irrispettoso", ha commentato il tycoon. Liberoquotidiano.it - "Kamala Harris non c'è, davvero irrispettoso": Trump indignato alla cena di Al Smith Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)non ha partecipatoannuale di Al, tradizionale ricevimento di beneficenza per le opere caritatevoli cattoliche, rompendo la tradizione presidenziale. La vicepresidente Usa è apparsa solo in un video. All'evento era presente Donaldche ha attaccato la rivale democratica: "", ha commentato il tycoon.

