Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Marianne Mirage

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È tornata. La cantautrice forlivese che si era fatta notare a Sanremo nel 2016 con il brano ‘Le canzoni fanno male’, si era avvicinata al mondo del cinema, prestando la sua voce a un brano della colonna sonora di ‘The Place’ di Paolo Genovese, e poi ancora alla serie tv ‘I leoni di Sicilia’. Ora è uscito il nuovo singolo ‘Chiudi gli occhi’: racconta la forza che una donna deve trovare per fidarsi di sé stessa, in un percorso di emancipazione che si riflette nella figura di Cappuccetto Rosso equilibrando, se non invertendo, i rapporti di forza: non più vittima, ma protagonista di una ricerca di coraggio e autenticità, nel confronto con il lupo, incarnazione delle sfide e delle paure.