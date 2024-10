Festa del Cinema di Roma Luca Severi | Torno al cinema su una barca in mezzo al Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Due mondi, un’amicizia e un mare di possibilità ne ‘I racconti del mare’ diretto e prodotto da. Presentato ad ‘Alice nella Città’, la sezione autonoma e parallela delladeldi, il film racconta la storia di due ragazzi adolescenti, con culture, personalita? e storie totalmente differenti che si ritrovano insieme, soli, a condividere una piccolada pesca inal Mar. “È un film sui migranti, un tema di cui non si parla abbastanza e non è più ignorabile”, dicein un’intervista all’Adnkronos. Girarlo è stata un’avventura. “Le riprese si sono svolte inal mare e il meteo non è stato sempre clemente con noi. Senza dimenticare l’instabilità delle barche e gli spazi stretti”, ricorda il regista.