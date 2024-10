Velvetmag.it - Covid, la variante Xec: diffusione, sintomi e precauzioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, laXec del-19 è diventata una preoccupazione crescente in Italia e in diversi altri paesi europei. Questa nuova, un’evoluzione della famiglia Omicron, presenta caratteristiche specifiche che la rendono più contagiosa rispetto alle versioni precedenti del virus, sebbene la sua letalità non sembri particolarmente elevata. La situazione attuale evidenzia l’importanza di continuare a monitorare l’evoluzione del virus e adottare le misure necessarie per ridurne ladellaXec Iprincipali associati allaXec sembrano differire leggermente dalle varianti precedenti. Tra i segnali più comuni vi è una perdita di appetito, che è stata riportata in un numero crescente di casi.