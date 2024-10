Chiara Ferragni replica a Taylor Mega: la frecciatina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Chiara Ferragni non riesce ancora ad uscirne pulita dalle vicende giudiziarie. Ma è non è tutto. L’imprenditrice digitale, infatti, continua ad avere una vita sentimentale tormentata dopo la rottura con Fedez e le nuove diChiarazioni di Taylor Mega istigano una sua replica. Dopo giorni di chiacchiericci e supposizioni scatenate dalle affermazioni di Taylor Mega e il suo “rapporto speciale” con Fedez, Chiara Ferragni decide di dire la sua sull’accaduto. L’imprenditrice digitale ha replicato alla showgirl in diretta televisiva alla consegna del nuovo tapiro a Striscia la Notizia. Chiara Ferragni risponde a Taylor Mega, foto Instagram – VelvetGossipNon accenna a placarsi la diatriba a distanza e implicita tra Chiara Ferragni e Fedez. Velvetgossip.it - Chiara Ferragni replica a Taylor Mega: la frecciatina Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)non riesce ancora ad uscirne pulita dalle vicende giudiziarie. Ma è non è tutto. L’imprenditrice digitale, infatti, continua ad avere una vita sentimentale tormentata dopo la rottura con Fedez e le nuove dizioni diistigano una sua. Dopo giorni di chiacchiericci e supposizioni scatenate dalle affermazioni die il suo “rapporto speciale” con Fedez,decide di dire la sua sull’accaduto. L’imprenditrice digitale hato alla showgirl in diretta televisiva alla consegna del nuovo tapiro a Striscia la Notizia.risponde a, foto Instagram – VelvetGossipNon accenna a placarsi la diatriba a distanza e implicita trae Fedez.

