"Cari italiani, ecco il testo”. Infrazione-Ue, Meloni smaschera il Pd | Guarda (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di fuoco per il governo e le opposizioni. Oggi, venerdì 18 ottobre, il vicepremier Matteo Salvini si è presentato a Palermo per l'udienza del processo Open Arms. Sempre in mattinata è arrivata anche la decisione della sezione immigrazione del Tribunale di Roma che di fatto ha invalidato il trasferimento dei 16 migranti nei Cpr in Albania. Una notizia accolta nel migliore dei modi da Pd, M5S e Avs, che hanno già annunciato che chiederanno all'Ue di agire contro il governo italiano. "Cari italiani, questo è il testo con il quale i parlamentari del Pd eletti al Parlamento Europeo chiedono all'Europa di aprire una formale procedura di Infrazione contro l'Italia". Lo scrive su X, postando il testo della richiesta del Partito democratico, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Liberoquotidiano.it - "Cari italiani, ecco il testo”. Infrazione-Ue, Meloni smaschera il Pd | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giornata di fuoco per il governo e le opposizioni. Oggi, venerdì 18 ottobre, il vicepremier Matteo Salvini si è presentato a Palermo per l'udienza del processo Open Arms. Sempre in mattinata è arrivata anche la decisione della sezione immigrazione del Tribunale di Roma che di fatto ha invalidato il trasferimento dei 16 migranti nei Cpr in Albania. Una notizia accolta nel migliore dei modi da Pd, M5S e Avs, che hanno già annunciato che chiederanno all'Ue di agire contro il governo italiano. ", questo è ilcon il quale i parlamentari del Pd eletti al Parlamento Europeo chiedono all'Europa di aprire una formale procedura dicontro l'Italia". Lo scrive su X, postando ildella richiesta del Partito democratico, il presidente del Consiglio Giorgia

