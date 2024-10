Inter-news.it - Balotelli pronto al ritorno in Serie A? L’ex Inter vicino al Genoa

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Marioa fare il suoinA dopo 5 anni:è nel mirino del, come confermato dal suo agente Enzo Raiola. LA SITUAZIONE – Mario, cresciuto nelle giovanili dell’oltre 10 anni fa, è a un passo dall’approdo al“bad boy”, che ha disputato l’ultima stagione in Turchia all’Adana Demispor, non calca i campi dellaA dalla stagione 2019-2020, quando si disimpegnò non negativamente al Brescia con 5 gol in 19 presenze nel massimo campionato italiano. Ora, potrebbe arrivare per lui la grande occasione per cui ha lavorato e si è allenato in estate e nel periodo successivo per dimostrare di esserea recitare un ruolo da protagonista in Italia. Ilsembra intenzionato a muoversi concretamente per definire l’arrivo delnerazzurro in Liguria. Come confermato dall’agente del calciatore Enzo Raiola.