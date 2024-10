Altro che pittura lavabile, quella autopulente purifica anche l’aria e ha lo stesso prezzo: è la svolta del momento (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non è di certo un mistero che lo smog urbano, oltre a essere una minaccia per la nostra salute, sia anche uno dei fattori che più di tutti deturpa il paesaggio, lasciando edifici e strutture architettoniche grigi e opachi, come se si fossero spenti del tutto. Gli inquinanti atmosferici, infatti, causano macchie e incrostazioni, riducendo l’estetica degli spazi pubblici che appaiono così sciatti o peggio trascurati, In tal ottica però, una soluzione innovativa è proprio la pittura autopulente, una vernice fotocatalitica a base di nanoparticelle di titanio che non solo si pulisce da sola, ma aiuta anche a purificare l’aria, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico. Velvetmag.it - Altro che pittura lavabile, quella autopulente purifica anche l’aria e ha lo stesso prezzo: è la svolta del momento Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non è di certo un mistero che lo smog urbano, oltre a essere una minaccia per la nostra salute, siauno dei fattori che più di tutti deturpa il paesaggio, lasciando edifici e strutture architettoniche grigi e opachi, come se si fossero spenti del tutto. Gli inquinanti atmosferici, infatti, causano macchie e incrostazioni, riducendo l’estetica degli spazi pubblici che appaiono così sciatti o peggio trascurati, In tal ottica però, una soluzione innovativa è proprio la, una vernice fotocatalitica a base di nanoparticelle di titanio che non solo si pulisce da sola, ma aiutare, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico.

