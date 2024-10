X Factor, stasera la scelta dei 12 protagonisti dei Live Show (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva il momento degli Home Visit, fase conclusiva delle selezioni Ultimo step di selezioni a X Factor 2024. stasera su Sky e in streaming su Now arriva il momento degli 'Home Visit'. È la fase conclusiva delle selezioni, per lo Show Sky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i quattro giudici dovranno Sbircialanotizia.it - X Factor, stasera la scelta dei 12 protagonisti dei Live Show Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva il momento degli Home Visit, fase conclusiva delle selezioni Ultimo step di selezioni a X2024.su Sky e in streaming su Now arriva il momento degli 'Home Visit'. È la fase conclusiva delle selezioni, per loSky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i quattro giudici dovranno

