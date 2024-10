VIDEO: Durissimo attacco di Batista a Donald Trump, The Animal lo chiama “pu****ella piagnucolosa” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Batista non ha perso l’abilità nei promo. Durante il Jimmy Kimmel Live, The Animal è stato protagonista di un VIDEO sì ironico ma anche molto duro, dove ha preso in giro il candidato alla presidenza degli Stati Uniti e WWE Hall of Famer Donald Trump. Ma quale duro L’ex Campione WWE, ripreso durante un allenamento, ha criticato l’immagine che alcuni hanno di Trump come “duro”, dicendo che è una definizione del candidato molto lontana dalla realtà, ponendo l’attenzione sull’uso di trucco, la sua tendenza a lamentarsi e lo ha persino preso in giro per aver evitato la leva. Ecco il VIDEO del duro attacco di Batista all’ex Presidente Donald Trump: I wrote this cause it’s what I always wanted to say about Trump pretending to be a tough guy. But we got the amazing @DaveBautista to say it SO much better. Thanks Dave. #TrumpIsAWeakLittleBabyBitch pic.twitter. Zonawrestling.net - VIDEO: Durissimo attacco di Batista a Donald Trump, The Animal lo chiama “pu****ella piagnucolosa” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)non ha perso l’abilità nei promo. Durante il Jimmy Kimmel Live, Theè stato protagonista di unsì ironico ma anche molto duro, dove ha preso in giro il candidato alla presidenza degli Stati Uniti e WWE Hall of Famer. Ma quale duro L’ex Campione WWE, ripreso durante un allenamento, ha criticato l’immagine che alcuni hanno dicome “duro”, dicendo che è una definizione del candidato molto lontana dalla realtà, ponendo l’attenzione sull’uso di trucco, la sua tendenza a lamentarsi e lo ha persino preso in giro per aver evitato la leva. Ecco ildel durodiall’ex Presidente: I wrote this cause it’s what I always wanted to say aboutpretending to be a tough guy. But we got the amazing @DaveBautista to say it SO much better. Thanks Dave. #IsAWeakLittleBabyBitch pic.twitter.

