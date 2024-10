Udinese | Thauvin e Giannetti ok con il Milan out Kristensen

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’si prepara alla trasferta di San Siro contro ilcon quasi tutti gli effettivi a disposizione. Per la sfida ai rossoneri tornano a disposizione Florian, Sandi Lovric, Lautaroe Martin Payero. Tutti saranno utilizzabili da mister Runjaic, che difficilmente non schiererà titolare la stella francese. Per quanto riguarda i due centrocampisti, al momento Karlstrom e Zarraga sono avanti nel ballottaggio.se la giocherà cn Kabasele fino all’ultimo. Gli unici assenti dell’sonoe Sanchez, ormai prossimi al rientro. Per quanto riguarda Pizarro, i tempi di recupero sono sconosciuti dopo diversi problemi fisici che lo hanno colpito a inizio stagione.ok con il, outSportFace.