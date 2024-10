Anticipazionitv.it - Temptation Island 2024, clamorosa segnalazione su Saretta: perchè avrebbe scaricato Antonio Maietta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Unaè arrivata a Deianira Marzano riguardo alla tentatricedi. Secondo quanto riportato,potrebbe non essere stata sincera durante la sua partecipazione al programma, poiché sarebbe entrata nel reality già fidanzata con un ragazzo del suo paese. La tentatrice, che aveva respintofatto passare quest’ultimo come insistente, mentre la verità potrebbe essere molto diversa. La testimonianza di una ragazza di Perugia getta ombre sul comportamento di, suggerendo che il suo atteggiamento potrebbe aver influenzato il percorso di, che non ha avuto lo stesso supporto delle altre coppie.