Suicida a 15 anni a Senigallia, legale famiglia: “Già l’anno scorso un caso di bullismo nella sua scuola” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (LaPresse) – “l’anno scorso nell’istituto scolastico era già stato segnalato un caso di bullismo”. Lo afferma Pia Perricci, legale della famiglia dello studente di Senigallia, morto Suicida perche’ vittima di bullismo, di cui oggi ci sono stati i funerali. “Chiedo a tutti quelli che sanno qualcosa di non aver paura di parlare” ha aggiunto il legale. Lapresse.it - Suicida a 15 anni a Senigallia, legale famiglia: “Già l’anno scorso un caso di bullismo nella sua scuola” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (LaPresse) – “nell’istituto scolastico era già stato segnalato undi”. Lo afferma Pia Perricci,delladello studente di, mortoperche’ vittima di, di cui oggi ci sono stati i funerali. “Chiedo a tutti quelli che sanno qualcosa di non aver paura di parlare” ha aggiunto il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senigallia - l’ultimo sms del 15enne suicida : “Non ne posso più ma prof non mi aiuta” - Non voleva più andare a scuola il 15enne morto suicida a Montignano, frazione di Senigallia, nell’Anconetano, e aveva chiesto aiuto ad un insegnante di sostegno, ma invano. Dispiegando gli uni verso gli altri accoglienza cordiale, rispetto delicato, capacità di empatia, di sensibilità e tenerezza. Per lui una bara bianca e fiori dello stesso colore. (Lapresse.it)

Suicida a 15 anni a Senigallia - i funerali dell’adolescente : “La vita è fragile - è necessaria l’empatia” - Si sono tenuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, i funerali del 15enne vittima di bullismo che a Senigallia si è tolto la vita con la pistola di ordinanza del padre. Il ragazzo aveva raccontato alla mamma del bullismo subito tra i banchi di scuola.Continua a leggere . (Fanpage.it)

15enne suicida a Senigallia - Valditara contatta l’ufficio scolastico regionale : verifiche in corso da parte del ministero - Per questo il ministro dell’Istruzione e del Merito ha contattato la direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, Donatella D’Amico, e l’episodio è attualmente oggetto di verifiche da parte dello stesso ministero. Valditara ha anche richiesto un ulteriore approfondimento, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del ragazzo quindicenne e delle ... (Ilfattoquotidiano.it)