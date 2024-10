Quattro migranti riportati in Italia dall’Albania, l’arrivo a Brindisi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Trasportati dalla nave della Marina Militare Libra. Si tratta di due minori e di due vulnerabili che non sono risultati idonei nel corso dei controlli all'hotspot di Schengjin Quattro dei 16 migranti trasportati in Albania a bordo della nave Libra della Marina Militare stanno facendo rientro in Italia. Si tratta di due minori e di Sbircialanotizia.it - Quattro migranti riportati in Italia dall’Albania, l’arrivo a Brindisi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Trasportati dalla nave della Marina Militare Libra. Si tratta di due minori e di due vulnerabili che non sono risultati idonei nel corso dei controlli all'hotspot di Schengjindei 16trasportati in Albania a bordo della nave Libra della Marina Militare stanno facendo rientro in. Si tratta di due minori e di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quattro migranti riportati in Italia dall’Albania - l’arrivo a Brindisi - Nei centri in Albania possono essere trasferiti infatti solo maschi adulti non […]. (Adnkronos) – Quattro dei 16 migranti trasportati in Albania a bordo della nave Libra della Marina Militare stanno facendo rientro in Italia. Si tratta di due minori e di due vulnerabili che non sono risultati idonei nel corso dei controlli all'hotspot di Schengjin. (Periodicodaily.com)

Rientro in Italia per quattro migranti dall’Albania : le nuove disposizioni sui trasferimenti - Le operazioni della Marina Militare non si limitano a soccorso e trasporto, ma si estendono a una serie di altre attività che mirano alla protezione dei diritti umani. Questo evento segna un’importante fase nella gestione dei flussi migratori e rivela le complessità e le sfide affrontate dalle autorità nel tentativo di garantire sicurezza e umanità durante le operazioni di soccorso. (Gaeta.it)

Migranti in Albania. Lo sbarco e poi la sorpresa. Quattro rispediti in Italia - Ecco l’immagine grottesca: una messa in scena elettorale per rinchiudere dei naufraghi in un carcere italiano fuori dall’Europa". Uno scivolone che anticipa le mille insidie della scommessa di Giorgia Meloni sull’hotspot portuale di Shëngjin e sul Centro trattenimenti e respingimenti di Gjadër. Ma appena scesi a terra, due dei naufraghi si dichiarano minori e altri due (forse anch’essi minori?) ... (Quotidiano.net)