Pescara: donna di 50 anni in gravi condizioni dopo un investimento sul lungomare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente stradale avvenuto a Pescara ha scosso la comunità locale. Una donna di 50 anni è stata investita da un'automobile mentre si trovava sul lungomare Nord del capoluogo adriatico. Le condizioni della donna sono critiche e attualmente è ricoverata in ospedale, mentre le autorità stanno cercando di individuare l'automobilista fuggito dal luogo dell'incidente. Questo tragico episodio ha portato a un immediato intervento delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza. L'incidente e il pronto intervento dei soccorsi Nella serata di giovedì, attorno alle 22, un grave incidente ha avuto luogo sul lungomare Nord di Pescara. La donna, che si trovava sulla strada, è stata investita da un'automobile. Testimonianze segnalano che il veicolo, dopo l'impatto, si è allontanato rapidamente dal luogo della collisione.

