Pari opportunità | Mattarella ' concludere cammino per attuare ovunque principio'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "La nostra Costituzione - all'articolo 37 - stabilisce che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a Parità di lavoro, deve avere le stesse retribuzioni che spettano ai loro colleghi di genere maschile. Sappiamo che il cammino per giungere al rispetto di questo principio è tuttora incompiuto, da concludere, ma va ricordata questa prescrizione e il conseguente dovere delle istituzioni di operare per renderla ovunque effettiva". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024.

