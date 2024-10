Gaeta.it - Nuove evidenze scientifiche rivisitano i benefici del lavoro in piedi: le malattie cardiovascolari in aumento

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un recente studio dell'University of Sydney, pubblicato sull'International Journal of Epidemiology, mette in discussione l'idea diffusa che lavorare inpossa ridurre i rischi di. Questa ricerca, che sfida convinzioni consolidate sulla salute legate a stili di vita più attivi, evidenzia l'importanza di un approccio equilibrato al movimento quotidiano, suggerendo che stare ineccessivamente potrebbe addirittura aumentare il rischio di alcune condizioni circolatorie. I trend lavorativi e leproposte di salute Negli ultimi anni, l'adozione di scrivanie regolabili e spazi diprogettati per favorire ilinera vista come una soluzione innovativa per contrastare gli effetti negativi di uno stile di vita sedentario.