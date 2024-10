Medioriente: media, Hamas ha conferme su morte Sinwar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Due fonti di Hamas avrebbero rivelato ad Asharq Al-Awsat che la conferma della morte di Yahya Sinwar sarebbe arrivata a diversi livelli del gruppo palestinese. Una fonte residente fuori Gaza ha riferito che funzionari della sicurezza di Hamas avrebbero trasmesso indicazioni sull’uccisione Sinwar, mentre un’altra fonte interna alla Striscia di Gaza ha indicato che “la notizia aveva cominciato ad essere trasmessa alla leadership all’interno della Striscia di Gaza attraverso i consueti metodi di sicurezza”. Lapresse.it - Medioriente: media, Hamas ha conferme su morte Sinwar Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (LaPresse) – Due fonti diavrebbero rivelato ad Asharq Al-Awsat che la conferma delladi Yahyasarebbe arrivata a diversi livelli del gruppo palestinese. Una fonte residente fuori Gaza ha riferito che funzionari della sicurezza diavrebbero trasmesso indicazioni sull’uccisione, mentre un’altra fonte interna alla Striscia di Gaza ha indicato che “la notizia aveva cominciato ad essere trasmessa alla leadership all’interno della Striscia di Gaza attraverso i consueti metodi di sicurezza”.

