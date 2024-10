.com - Lola Ponce torna con il singolo Stelle cadenti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Da domani fuori in tutti gli store digitali, il nuovodi, anche in versione spagnola Sarà disponibile da venerdì 18 ottobre in tutti gli store digitali, il nuovodi, anche in versione spagnola Estrellas Fugaces. La cantante, attrice e showgirl, attualmente impegnata come coach nel programma Io Canto Generation in onda su Canale 5,con una ballata per certi aspetti autobiografica che racconta la possibilità di tradurre desideri e aspirazioni per lasciare un segno e risplendere: “I nostri sogni – commenta– possono davvero diventare realtà. Fin da quando eravamo bambini, ci è stato insegnato a guardare il cielo, a sognare in grande e a credere nei desideri. I sogni sono il motore che ci spinge ad andare avanti, proprio come l’amore che ci unisce e ci sostiene nei momenti difficili”.