Liam Payne i messaggi degli One Direction | E’ morto un fratello

(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Siamo completamente devastati dalla morte di”. Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik – tutti componenti della band One– rompono il silenzio per rendere omaggio all’amicoieri a Buenos Aires dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel. I cinque artisti hanno condiviso l’avventura nella band per oltre 15 anni, fino allo scioglimento nel 2016. “Siamo completamente devastati dalla notizia della morte di. Quando sarà il momento e quando ognuno sarà in grado, ci sarà altro da dire. Per ora, ci prenderemo il tempo per piangere e processare la morte del nostroche abbiamo amato profondamente”, si legge sul profilo Instagram della band. “Ora i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fans che lo hanno amato. Ci mancherà terribilmente., ti amiamo”, dicono i 4 artisti.