La corsa in anticipo di IT Wallet: doveva essere pronto nel 2026, ma in Italia si vuol far prima (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Unione Europea aveva fissato al 2026 l'obiettivo della digitalizzazione dei documenti e del loro utilizzo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. IT Wallet, invece, partirà il 23 ottobre e – dopo un percorso a tappe – sarà nelle disponibilità di tutti i cittadini Italiani il 4 dicembre 2024. Ovviamente, come abbiamo evidenziato anche in un altro articolo del nostro monografico di oggi, i documenti che metterà a disposizione saranno tre (quindi, una portata limitata rispetto alle potenzialità di questa funzione), ma il sottosegretario alla Transizione Digitale Alessio Butti ha garantito che nel 2025 – quindi, comunque con un anno di anticipo rispetto alle prescrizioni dell'UE – IT Wallet sarà pienamente operativo.

Le leggi e le esigenze normative che hanno aperto la strada a IT Wallet - Oltre a declinare le funzionalità di IT Wallet occorre capire come ci siamo arrivati. E sì, anche questa volta "ce lo ha chiesto l'Europa" ... (giornalettismo.com)

