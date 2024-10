Israele è vulnerabile

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la rappresaglia iraniana Netanyahu aveva minacciato sfracelli: “L’Iran ha commesso un grave errore, la pagherà cara”. Però non s’è visto niente, almeno finora. Andrea BelguardoVia email Gentile lettore, un attacco israeliano può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo l’andata in stampa di questo giornale, però si può ragionevolmente dire che non succederà nell’immediato. Mi baso su fatti oggettivi e deduzioni logiche. Con il raid iraniano del 1° ottobreha scoperto che la sua difesa aerea Iron Dome, pur rafforzata con Patriot americani, non è income si credeva. Dei 181 missili lanciati dall’Iran solo una parte è stata bloccata. Il resto ha forato le difese e colpito le basi del Negev, distruggendo forse alcuni centri di comando e controllo e forse anche alcuni dei 50 caccia F-35 chepossiede.