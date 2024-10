In prefettura il punto sulla crisi idrica, per l'Aca i disagi legati alla "scarsità delle precipitazioni registrate in montagna" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina in prefettura a Chieti una riunione per l'aggiornamento dei dati emersi nel precedente incontro sulla criticità idrica. alla riunione, presieduta dal prefetto Gaetano Cupello, hanno partecipato rappresentanti del servizio idrico integrato regionale, della Provincia e Chietitoday.it - In prefettura il punto sulla crisi idrica, per l'Aca i disagi legati alla "scarsità delle precipitazioni registrate in montagna" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina ina Chieti una riunione per l'aggiornamento dei dati emersi nel precedente incontrocriticitàriunione, presieduta dal prefetto Gaetano Cupello, hanno partecipato rappresentanti del servizio idrico integrato regionale, della Provincia e

