Il rituale della seduzione torna in passerella con Victoria’s Secret Fashion Show (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’affascinante cornice del Brooklyn Navy Yard’s Duggal Greenhouse, Victoria’s Secret ha fatto il suo trionfale ritorno sulle passerelle dopo sei lunghi anni di assenza. La serata di martedì ha segnato non solo la rinascita di uno spettacolo iconico, ma anche l’inizio di una nuova era per il brand di lingerie più discusso al mondo. L’aria era carica di aspettative, curiosità e un pizzico di nostalgia mentre le luci si abbassavano e il palcoscenico prendeva vita. Una rivoluzione silenziosa Il messaggio era chiaro fin dal primo istante: il futuro di Victoria’s Secret è nelle mani delle donne. La produzione, curata nei minimi dettagli, ha visto un lineup musicale interamente femminile e una sfilata che ha celebrato la diversità in tutte le sue forme. .com - Il rituale della seduzione torna in passerella con Victoria’s Secret Fashion Show Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nell’affascinante cornice del Brooklyn Navy Yard’s Duggal Greenhouse,ha fatto il suo trionfale ritorno sulle passerelle dopo sei lunghi anni di assenza. La serata di martedì ha segnato non solo la rinascita di uno spettacolo iconico, ma anche l’inizio di una nuova era per il brand di lingerie più discusso al mondo. L’aria era carica di aspettative, curiosità e un pizzico di nostalgia mentre le luci si abbassavano e il palcoscenico prendeva vita. Una rivoluzione silenziosa Il messaggio era chiaro fin dal primo istante: il futuro diè nelle mani delle donne. La produzione, curata nei minimi dettagli, ha visto un lineup musicale interamente femminile e una sfilata che ha celebrato la diversità in tutte le sue forme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Victoria’s Secret Fashion Show - l’evento più atteso : la nuova era del brand e i volti iconici che hanno sfilato in passerella - victoriassecretbeauty. Per la prima volta, lo show è stato trasmesso in diretta sui social media di Victoria’s Secret, inclusi Instagram, Facebook e TikTok. L’evento più atteso dell’anno riaccende i riflettori su una delle sfilate più iconiche al mondo. it/ La nuova collezione presentata durante il fashion show è un inno all’eleganza moderna, con un pizzico di audacia che ha sempre ... (361magazine.com)

Victoria’s Secret torna con i suoi Angeli in passerella : ma sarà stata davvero inclusiva? - ” Finalmente, diremmo noi. Il grande ritorno degli Angeli di Victoria’s Secret Lo spettacolo, svoltosi a Brooklyn, ha portato in scena un cast di modelle di fama mondiale, con icone come Kate Moss e Carla Bruni, alcune delle quali hanno indossato le famose ali del marchio. Con tacchi argentati e una tutina satinata rosa, Gigi ha riportato la nostalgia degli “angeli” di Victoria’s Secret. (Metropolitanmagazine.it)

Il ritorno del Victoria’s Secret Fashion Show 2024 - Un messaggio di rinascita Per Victoria’s Secret, questo show non è stato solo un tentativo di tornare alla ribalta. Il mercato della moda è in continua evoluzione, e la concorrenza nel settore della lingerie è sempre più agguerrita. In definitiva, il Victoria’s Secret Fashion Show 2024 segna una nuova era per il marchio. (Velvetmag.it)