Il nuovo raid Teracristal farà catturare Pokémon rari

Preparati ad affrontare dei Pokémon che solitamente sono difficili da incontrare! Dalle 00:00 (UTC) di venerdì 18 ottobre alle 23:59 (UTC) di domenica 20 ottobre 2024, Stonjourner, Eiscue, Armarouge e Ceruledge appariranno più spesso nei raid Teracristal da 5? in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Questi Pokémon, che normalmente sono esclusivi in base alla versione del gioco, saranno di svariati teratipi e potranno essere trovati sia in Pokémon Scarlatto che in Pokémon Violetto nel corso di questo evento, perciò preparati a dovere e divertiti a completare il tuo Pokédex di Paldea! Informazioni sugli eventi raid Teracristal Per partecipare agli eventi raid Teracristal, scarica le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale.

