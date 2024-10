Il Campionato Italiano Slotcar fa tappa a Monte Sant'Angelo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Monte Sant’Angelo si prepara ad ospitare la grande finale del Campionato Italiano di Slotcar marchiato ThunderSlot, un evento imperdibile per gli appassionati di motorsport in miniatura. Il primo ‘Trofeo del Gargano’ si terrà presso il Palazzetto dello Sport sabato 19 ottobre e domenica 20 Foggiatoday.it - Il Campionato Italiano Slotcar fa tappa a Monte Sant'Angelo Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)si prepara ad ospitare la grande finale deldimarchiato ThunderSlot, un evento imperdibile per gli appassionati di motorsport in miniatura. Il primo ‘Trofeo del Gargano’ si terrà presso il Palazzetto dello Sport sabato 19 ottobre e domenica 20

Campionato Italiano di Calciobalilla : al via la competizione con una squadra da Ladispoli - Con una partecipazione che promette di essere numerosa, il torneo rappresenta un’opportunità per i praticanti di confrontarsi e di misurare il proprio talento in un contesto competitivo. Questo formato inclusivo mira a dare spazio a tutti i livelli di abilità e a promuovere il gioco tra le diverse fasce di età. (Gaeta.it)

Lotta - Club Atletico Faenza più forte dell'alluvione : il trionfo al Campionato italiano esordienti - I Campioni di Faenza sfidano l’alluvione e conquistano l’Italia. Non si fermano di fronte a nulla gli atleti del Club Atletico Faenza Lotta. Nonostante le difficoltà affrontate a seguito delle recenti alluvioni che hanno colpito la città, con la palestra ancora una volta distrutta, i giovani... (Ravennatoday.it)

Ruzzola / Cingoli - Enea Marchegiani vince il Campionato Italiano di Rulletto categoria B ad Apiro - “È da qualche anno – spiega Marchegiani -, dopo aver lasciato il calcio (è stato calciatore e allenatore, tra le altre, di Casette Verdini, Ediartis Cingvlvum e Montecassiano, ndr), che pratico questo sport tradizionale, la ruzzola. Andrea Marrocchi ottavo nella categoria A APIRO e CINGOLI, 15 ottobre 2024 – Il cingolano Enea Marchegiani vince il campionato italiano di rulletto categoria B ad ... (Vallesina.tv)