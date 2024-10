Grande Fratello, Jessica in Crisi: Pronta ad Abbandonare la Casa! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jessica Morlacchi ha confessato di voler lasciare immediatamente la Casa del Grande Fratello. Gli autori possono fare qualcosa? Ecco che cosa è accaduto! Jessica Morlacchi ha sconvolto i fan del Grande Fratello, dichiarando la sua intenzione di lasciare il reality. Per ora, le sue parole sembrano più uno sfogo che una decisione definitiva, ma il malessere della cantante è evidente. Dopo diverse settimane nella Casa, Jessica non si sente più a suo agio e ha confessato di voler Abbandonare il gioco per paura di ammalarsi, scatenando l’allarme tra i telespettatori. Le parole della gieffina non lasciano spazio a dubbi: il suo stato d’animo sembra compromesso e il desiderio di tornare alla sua vita fuori dalla Casa cresce giorno dopo giorno. Ma cosa l’ha portata a questa decisione? Tutto ha avuto inizio giorni fa, quando Jessica ha confidato a Helena Prestes di voler tornare a Casa. Gossipnews.tv - Grande Fratello, Jessica in Crisi: Pronta ad Abbandonare la Casa! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024)Morlacchi ha confessato di voler lasciare immediatamente ladel. Gli autori possono fare qualcosa? Ecco che cosa è accaduto!Morlacchi ha sconvolto i fan del, dichiarando la sua intenzione di lasciare il reality. Per ora, le sue parole sembrano più uno sfogo che una decisione definitiva, ma il malessere della cantante è evidente. Dopo diverse settimane nellanon si sente più a suo agio e ha confessato di voleril gioco per paura di ammalarsi, scatenando l’allarme tra i telespettatori. Le parole della gieffina non lasciano spazio a dubbi: il suo stato d’animo sembra compromesso e il desiderio di tornare alla sua vita fuori dallacresce giorno dopo giorno. Ma cosa l’ha portata a questa decisione? Tutto ha avuto inizio giorni fa, quandoha confidato a Helena Prestes di voler tornare a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Grande Fratello” - salta la puntata di stasera : la decisione di Mediaset - Cosa sta succedendo al Grande Fratello? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Asia Argento e Rosita Celentano, pazzesca lite fuorionda: caos in studio Leggi anche: “Grande Fratello”, Lorenzo la spara grossa: cosa è successo (VIDEO) “Grande Fratello”, la puntata di oggi 17 ottobre 2024 non andrà in onda Anche questa settimana, il Grande Fratello perde il doppio appuntamento con la ... (Tvzap.it)

Grande Fratello - una frase di Lorenzo scatena polemiche - Lorenzo parlando di Mariavittoria ha affermato: “Vabbè, ma lei cosa fa… l’estetista?”. Lorenzo ultimamente sta facendo molto parlare di sé in Casa e fuori dal reality show per il suo rapporto con Helena Prestes e con Shaila Gatta. “Se ti sente…la faccia che fa” ha esordito Ilaria dopo aver ascoltato la frase di Lorenzo. (361magazine.com)

Lorenzo Spolverato deluso da Javier Martinez al Grande Fratello : “Mi sento tradito” - Sappi però che non ce l’ho con te, che non sono influenzato da nessuno”. E arrivano le scuse di Javier Martinez al rivale amico. Io, tu ci puoi credere – dichiara in confidenza con Javier. A te nei suoi confronti credo e quindi io ieri non avevo nessun motivo per nominarti”. Seppur ammettendo di sentirsi attratto da lei, al confronto con Javier Lorenzo dichiara di non credere alla totale ... (Superguidatv.it)