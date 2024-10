Giorgetti:manovra aiuta chi ha bisogno (Di giovedì 17 ottobre 2024) 18.00 "A questa manovra si può contestare qualsiasi cosa,ma non che vada contro i poveri Cristi". Così il ministro dell' Economia Giorgetti, al question time al Senato. "Al contrario, va in direzione dei redditi sotto i 35 mila euro". Chiesto un "contributo significativo" a banche e assicurazioni ."Va bene così, guardate lo spread". L'aumento di tasse sulla casa "è assolutamente falso. Chi fa una ristrutturazione ha l'obbligo di aggiornare i dati catastali.Faremo controlli,anche sulle case fantasma".Accise:allineamento graduale benzina-diesel Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 18.00 "A questasi può contestare qualsiasi cosa,ma non che vada contro i poveri Cristi". Così il ministro dell' Economia, al question time al Senato. "Al contrario, va in direzione dei redditi sotto i 35 mila euro". Chiesto un "contributo significativo" a banche e assicurazioni ."Va bene così, guardate lo spread". L'aumento di tasse sulla casa "è assolutamente falso. Chi fa una ristrutturazione ha l'obbligo di aggiornare i dati catastali.Faremo controlli,anche sulle case fantasma".Accise:allineamento graduale benzina-diesel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Giorgetti : “Si poteva fare di più con le banche? No - va bene così - guarda lo spread” - Si poteva fare di più con le banche? “No, va bene così. Guarda lo spread”. Così Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, in uscita dal Question Time in Senato, a proposito della manovra. (Lapresse.it)

Manovra - Giorgetti smonta le fake della sinistra : “Non va contro i poveri cristi - aiuta chi ha bisogno” (video) - L'articolo Manovra, Giorgetti smonta le fake della sinistra: “Non va contro i poveri cristi, aiuta chi ha bisogno” (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. “Sulle banche si poteva fare di più? Va bene così, basta guardare lo spread”, ha proseguito il ministro, rispondendo a una domanda sul tema. (Secoloditalia.it)

Giorgetti presenta la manovra 2025 : novità e misure strutturali - Il taglio, che è stato reso strutturale, rappresenta un punto di forza della politica economica del Governo, volto a sostenere le famiglie e i lavoratori. Tuttavia, Giorgetti ha avvertito che la crescita del Pil nel 2024 sarà più bassa del previsto, complicando ulteriormente il quadro economico generale. (Velvetmag.it)