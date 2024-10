Endless Love anticipazioni, Emir: così sua madre aiuta Nihan (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 12:03 pm by Redazione La mamma di Emir in Endless Love si sveglia dal dopo più di 20 anni. Ebbene, Müjgan – questo il suo nome – capisce subito che suo figlio non ha buone intenzioni quando si tratta di Nihan e Deniz. Per questo, nelle prossime puntate italiane, la donna decide di aiutare la dolce Sezin, spiazzando. Intanto, il suo risveglio fa gioire i suoi figli Emir e Asu. Invece, Galip non è poi così felice di vedere sua moglie con gli occhi aperti. Il motivo? Teme che possa rivelare tutti i problemi che ha causato in passato e il suo tentato omicidio. Infatti, va precisato, Galip ha tentato di uccidere Müjgan, la quale è poi finita in coma. Ma vediamo come quest’ultima aiuta Nihan. Latuafonte.com - Endless Love anticipazioni, Emir: così sua madre aiuta Nihan Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 12:03 pm by Redazione La mamma diinsi sveglia dal dopo più di 20 anni. Ebbene, Müjgan – questo il suo nome – capisce subito che suo figlio non ha buone intenzioni quando si tratta die Deniz. Per questo, nelle prossime puntate italiane, la donna decide dire la dolce Sezin, spiazzando. Intanto, il suo risveglio fa gioire i suoi figlie Asu. Invece, Galip non è poifelice di vedere sua moglie con gli occhi aperti. Il motivo? Teme che possa rivelare tutti i problemi che ha causato in passato e il suo tentato omicidio. Infatti, va precisato, Galip ha tentato di uccidere Müjgan, la quale è poi finita in coma. Ma vediamo come quest’ultima

