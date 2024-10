Dragon Ball presenta una nuovissima Kamehameha solo per Gohan Black (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dragon Ball con Black Gohan ha introdotto un nuovo cattivo nel suo universo, e, per festeggiare, gli ha dato una nuova versione dell’Onda Kamehameha. Dragon Ball: Sparking! Zero è ora nelle mani dei giocatori poiché i fan potranno avere tutti i tipi di incontri da sogno tra personaggi che abbracciano più versioni dell’anime. Allo stesso tempo, i fan potranno anche vedere nuove interpretazioni della storia di Dragon Ball con personaggi e situazioni molto diversi dagli eventi visti nella storia principale. I cambiamenti più grandi avvengono durante l’arco narrativo di Trunks del Futuro. In una versione diversa dell’arco narrativo di Trunks del Futuro a cui i fan possono giocare in Dragon Ball: Sparking! Zero, è Gohan Black a distruggere la linea temporale di Future Trunks, non Goku Black. Nerdpool.it - Dragon Ball presenta una nuovissima Kamehameha solo per Gohan Black Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)conha introdotto un nuovo cattivo nel suo universo, e, per festeggiare, gli ha dato una nuova versione dell’Onda: Sparking! Zero è ora nelle mani dei giocatori poiché i fan potranno avere tutti i tipi di incontri da sogno tra personaggi che abbracciano più versioni dell’anime. Allo stesso tempo, i fan potranno anche vedere nuove interpretazioni della storia dicon personaggi e situazioni molto diversi dagli eventi visti nella storia principale. I cambiamenti più grandi avvengono durante l’arco narrativo di Trunks del Futuro. In una versione diversa dell’arco narrativo di Trunks del Futuro a cui i fan possono giocare in: Sparking! Zero, èa distruggere la linea temporale di Future Trunks, non Goku

