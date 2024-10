Consigli Fantacalcio 8 giornata: chi schierare e chi no (Di giovedì 17 ottobre 2024) Consigli Fantacalcio 8ª giornata. La sosta nazionali giunge al termine e la Serie A è pronta a fare ritorno in campo per l'ottavo turno di campionato. Con il ritorno delle partite, automaticamente Ilnerazzurro.it - Consigli Fantacalcio 8 giornata: chi schierare e chi no Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)8ª. La sosta nazionali giunge al termine e la Serie A è pronta a fare ritorno in campo per l'ottavo turno di campionato. Con il ritorno delle partite, automaticamente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consigli fantacalcio - 7ª giornata di Serie A : Retegui paga la partita dell’ex? - Chi evitare: partite insidiose per Maignan e Svilar rispettivamente contro Fiorentina e Monza in trasferta. L’attesa è finita: si gioca la 7ª giornata di Serie A. Una maglia da titolare anche per Dybala a Monza, Castellanos contro l’Empoli e Lucca contro il Lecce. Per lo stesso motivo in campo Gatti contro il Cagliari. (Calcioweb.eu)

FANTACALCIO : CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 7ª GIORNATA - 30 Napoli lanciatissimo, ci si aspetta la […]. Fantacalcio, i consigli per la settima giornata: una possibile sorpresa per ogni squadra nel prossimo turno di campionato Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio? NAPOLI – COMOvenerdì 4 ottobre, ore 18. (Calcionews24.com)

Consigli fantacalcio - 6ª giornata di Serie A : 5 attaccanti possibili marcatori - Il difensore Bremer della Juventus è sempre pericoloso da calci piazzati e anche Buongiorno del Napoli è un’arma in più. . Fiducia anche in Dovbyk contro il Venezia, Gudmundsson a Empoli e Lukaku contro il Monza. Da evitare anche Guendouzi contro il Torino e Duncan del Venezia contro la Roma. Si torna in campo per la 6ª giornata del campionato di Serie A ed è alta l’attesa per le partite delle ... (Calcioweb.eu)