Caso Terrazze, sindaco bersagliato in commissione: «Non sapevamo del taglio degli alberi e nemmeno del campo da tennis» (Di giovedì 17 ottobre 2024) ANCONA - «La richiesta del film è arrivata il 20 settembre, chiedevano di poter girare delle scene ma non c'era un dettaglio tecnico. La giunta ha espresso parere favorevole concedendo il patrocinio perché questa casa di produzione ha una rilevanza nazionale. Che doveva essere montato un campo Anconatoday.it - Caso Terrazze, sindaco bersagliato in commissione: «Non sapevamo del taglio degli alberi e nemmeno del campo da tennis» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ANCONA - «La richiesta del film è arrivata il 20 settembre, chiedevano di poter girare delle scene ma non c'era un dettecnico. La giunta ha espresso parere favorevole concedendo il patrocinio perché questa casa di produzione ha una rilevanza nazionale. Che doveva essere montato un

