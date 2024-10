Arrivano nuove risorse per la sanità. Stop al test di ingresso a Medicina (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’opposizione parla di meno di un miliardo in manovra, ma il ministero conferma: «Solo nel 2025 ci saranno 2 miliardi e 366 milioni in più». Presto 30.000 assunzioni. Studenti valutati dopo i primi sei mesi di corsi. Il governo non fa cassa con la previdenza: minime su e pieno adeguamento degli assegni all’inflazione per la classe media. Il superamento della Fornero resta però nel cassetto. Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - Arrivano nuove risorse per la sanità. Stop al test di ingresso a Medicina Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’opposizione parla di meno di un miliardo in manovra, ma il ministero conferma: «Solo nel 2025 ci saranno 2 miliardi e 366 milioni in più». Presto 30.000 assunzioni. Studenti valutati dopo i primi sei mesi di corsi. Il governo non fa cassa con la previdenza: minime su e pieno adeguamento degli assegni all’inflazione per la classe media. Il superamento della Fornero resta però nel cassetto. Lo speciale contiene due articoli.

